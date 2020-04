Un luchador de UFC cuenta cómo se enfrentó a un intruso en su casa en "una de las peleas más difíciles" de su vida

El luchador de UFC Anthony Smith reveló este lunes que tuvo que enfrentarse con un hombre que irrumpió en su casa.

El deportista estadounidense relató a la cadena deportiva ESPN que el domingo su esposa lo despertó alrededor de las 4 de la madrugada diciendo que había escuchado a un hombre gritando en su casa, ubicada en la ciudad de Omaha, en el estado de Nebraska. El luchador de peso semipesado intentó atrapar al intruso, identificado como Luke Haberman, durante más de cinco minutos mientras esperaba a la Policía.

"No sabía qué llevaba", dijo Smith y agregó: "Por lo general, las personas no ingresan a tu casa en medio de la noche por buenas razones. Esperé escuchar un disparo o que llevara algo con que apuñalarme. Supuse que tenía unos dos minutos antes de que me eliminara con lo que fuera que llevara".

"Ninguna persona normal es capaz de luchar así"

El luchador de 31 años afirmó que sacó al ladrón de la sala de computadoras, donde empezó la pelea con el hombre. "Ninguna persona normal es capaz de luchar así", dijo Smith, que asegura que el sujeto estaba drogado. Añadió que, aunque él no se considerara un mal luchador, le costó reducir al intruso. "Encajó todos los golpes que le di: cada puño, cada rodilla, cada codo. Lo encajó todo y siguió peleando contra mí", dijo.

Smith logró contener al intruso con la ayuda de un cuchillo de cocina y cuando llegó la Policía los oficiales detuvieron a Haberman.

El luchador de UFC afirmó que experimentó una amplia gama de emociones después de lo sucedido y confesó que esta pelea fue la más dura de su vida: "No miento cuando digo que fue una de las peleas más difíciles que he tenido en toda mi vida. Entré en esa pelea listo para morir. Ninguna persona inteligente irrumpe en una casa desarmada en medio de la noche. Cuando entran por la noche, es para hacer daño".

Smith también señaló que los videos de las cámaras de seguridad de sus vecinos mostraron que el delincuente estuvo tratando de invadir otros hogares, y logró entrar en una casa antes de ser ahuyentado.