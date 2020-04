Sagnol recuerda que "fue al baño y fumó 250 cigarrillos en 10 minutos" tras la expulsión de Zidane por el icónico cabezazo en el Mundial Alemania 2006

El exdefensor de la selección francesa, Willy Sagnol, calificó la final de la Copa Mundial de Fútbol Alemania 2006, cuando Italia derrotó a Francia por 5-3 durante la tanda de penaltis, como su "peor y mejor recuerdo al mismo tiempo".

El exfutbolista del Bayern Munich confesó este jueves en una entrevista a la emisora RMC, que "estaba súper feliz", cuando su compañero de equipo, Zinedine Zidane, marcó en el minuto 7 un penalti a lo Panenka. "Ponemos mucho énfasis en el penalti de Zidane. Cuando haces un Panenka corres grandes riesgos. […] Mi primer pensamiento fue que Zidane estaba completamente loco. Marcó y yo estaba súper feliz. Pero no sé, me dejó con un sabor amargo", aseguró.

Por otra parte, Sagnol afirmó que estaba "un poco" enojado con Zinedine Zidane y que no podía aceptar las excusas del actual entrenador del Real Madrid por su cabezazo en el pecho a Marco Materazzi, por el que fue expulsado.

En la final del Mundial 2006, Zinedine Zidane le propinó un cabezazo a Marco Materazzi, luego de que el italiano le dijo una palabras que molestaron al francés. Italia terminó consagrándose campeón del mundo en penales #HistoriasMundialistas 🏆⚽️ https://t.co/0mcKHxRCaVpic.twitter.com/9E4YgzH2hj — Estadio (@estadioec) May 31, 2018

"Después de un partido así, entras en el vestuario, te pierdes, tienes a un tipo hablando y disculpándose. ¡Pero no lo escuchas! Estás en tu decepción, en tu mundo. […] No quería aceptar sus disculpas, no quería discutir con él", dijo Sagnol y agregó: "Tuve que ir al baño, fumar 250 cigarrillos en diez minutos. Así fue como lo evadí".

Además, el exfutbolista francés afirmó que no habló con Zidane durante unos años. "No hablamos durante casi dos años. En el 2008, después de la Eurocopa, tenía que casarme. Mi esposa me dijo que lo invitara. Lo llamé de vuelta. No podía venir a la noche, a la fiesta, pero me hizo feliz verlo llegar tarde por la mañana. Tomamos un aperitivo juntos, tuvimos una buena conversación y luego la vida comenzó de nuevo", explicó.