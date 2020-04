Un niño acosado en el colegio por llamarse Corona le escribe a Tom Hanks y así le demuestra el actor su apoyo

Un niño australiano de ocho años llamado Corona De Vries le escribió una carta al actor estadounidense Tom Hanks para contarle que estaba siendo hostigado en el colegio debido a la similitud entre su nombre y la palabra 'coronavirus'.

"Escuché en las noticias que usted y su esposa habían contraído el coronavirus ¿Están bien? (...) Me encanta mi nombre pero en la escuela la gente me llama 'coronavirus'. Me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así", decía el mensaje del pequeño, con fecha del 6 de abril, recoge el canal Seven News.

Esta semana, Corona recibió una carta de respuesta de Hanks en la que le expresó lo "maravillosos" que se sintieron él y su esposa con sus palabras. También le confesó que era la única persona que conocía con ese nombre, recordándole que la capa más externa del Sol también se denomina 'corona'.

Sin embargo eso no fue todo. Junto a la misiva, el galardonado actor y productor le envió un regalo al chico: una máquina de escribir —de marca Corona— que mantuvo consigo mientras se recuperaba de la enfermedad en Australia y que también había usado para escribirle. En marzo, luego de una semana tras haber dado positivo para covid-19, el artista había compartido una imagen de ese aparato.

"Creo que esta máquina de escribir te irá bien. La llevé conmigo a Gold Coast [ciudad de Australia] y ahora está de vuelta, contigo. Pregúntale a un adulto cómo funciona y aprovéchala para escribirme una respuesta", concluyó el ganador de dos óscars.

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson permanecieron varios días en un hospital de Australia después de que el 12 de marzo confirmaran haber dado positivo a la prueba del coronavirus. Posteriormente, la pareja continuó cumpliendo la cuarentena en su hogar. Actualmente se encuentran en Estados Unidos.

