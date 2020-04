VIDEO: Periodista español hace una entrevista en línea en su casa y aparece de fondo una joven semidesnuda (y no era su novia)

El periodista español Alfonso Merlos estaba participando desde su casa en una entrevista en línea hablando sobre la crisis del coronavirus en su país cuando de repente una joven semidesnuda apareció en el fondo de la imagen atravesando la habitación.

El video de la escena rápidamente se viralizó en España y se convirtió en la comidilla de las redes sociales después que se identificara a la joven como una reportera llamada Alexia Rivas, cuando el periodista supuestamente estaba manteniendo una relación con la celebridad televisiva Marta López.

Por su parte, Merlos contó en un entrevista con el diario La Razón que ya no estaba con Marta López cuando ocurrió el episodio. "Marta y yo habíamos roto, se están contando muchas mentiras, yo no he sido infiel a nadie. No quiero entrar en polémicas, es mejor mantener distancias y guardar silencio sobre un asunto que forma parte de la intimidad de dos personas", señaló.

Asimismo, Alexia Rivas también aseguró que Merlos y López ya no eran pareja.

Mientras, Marta López comentó su disgusto por lo ocurrido. "Es una situación muy desagradable", afirmó la mujer, agregando que su expareja y ella tenían planes de futuro.