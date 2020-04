Un hombre se convierte en millonario gracias a un antojo de café

Un residente de Salisbury Downs, en las afueras de Adelaida, la capital del estado de Australia Meridional, ganó 1.900.000 dólares australianos (unos 1.200.000 dólares estadounidenses) en una lotería local.

En una entrevista con los organizadores del sorteo, el afortunado contó que estaba fuera de la oficina cuando decidió hacer una parada para comprar café para él y un compañero de trabajo y de repente se acordó de que no había comprado lotería para el sorteo del sábado 25 de abril.

"Mientras estaba allí aproveché para comprar mi billete. Me alegro de haber parado, por que si no, me lo habría perdido", dijo el hombre, que al día siguiente comprobó que su combinación había resultado ganadora.

"Fue una gran sorpresa, la verdad. Siempre hemos trabajado muy duro para salir adelante y a veces nos costó. Por eso cuando de repente uno recibe un regalo así, es alucinante", confesó el ganador.

El hombre ya ha decidido que en primer lugar van a liquidar todas sus deudas y después junto con su mujer pensarán qué es lo que van a hacer con el resto del dinero. "Voy a dejar algo a mis hijos y creo que cuando llegue un momento oportuno, nos iremos de vacaciones por un tiempo", contó.