FOTO: El volcán Etna exhala una fumarola en forma de corazón

View this post on Instagram

Fase 2. Non male come inizio. L’Etna ci mostra il suo amore formando un cuore di cenere. ~ phase 2. not bad as a start. Etna shows us his love by forming an ash heart • • • • Gear : Sony a6500 | Sony 24 -105 f4 • • • • • #sonyalpha #bealpha #sonyworldclub #sony #etna #sicily #mountainlife #mountainlovers #amazing_shots #naturephotography #natgeo #natgeoitalia #natgeoyourshot #earthfocus #wanderlust #roamtheplanet #moodygrams #volcano #discoverearth #gooutside #letsgosomewhere #stayandwander