"Tomen la píldora roja": Elon Musk insta a despertar de la 'Matrix', recibe el apoyo de Ivanka Trump y enfurece a Wachowski

El empresario estadounidense Elon Musk, conocido por sus polémicos mensajes en Twitter, ha provocado un nuevo revuelo en las redes sociales tras compartir una ambigua alusión a la película 'Matrix' que suscitó halagos desde el entorno de Donald Trump al tiempo que provocó un exabrupto de una de las directoras del filme.

"Tomen la píldora roja", escribió Musk en Twitter el pasado domingo, en una obvia referencia a la célebre trilogía cinematográfica dirigida por las hermanas Lana y Lilly Wachowski.

En la primera entrega de la saga, la elección entre una píldora roja por sobre otra azul significó el despertar de la conciencia del protagonista, renunciando a una vida 'normal' y ficticia simulada por la matriz.

Desde entonces, la expresión 'tomar la píldora roja' se ha arraigado fuertemente en la cultura popular, simbolizando el hecho de abandonar la ignorancia para abrazar la realidad, sin importar lo lúgubre y dolorosa que esta pueda ser. Sin embargo, en la sociedad estadounidense la referencia últimamente viene asociada a un cambio hacia una postura más conservadora.

El mensaje de Elon Musk ya ha recibido casi medio millón de 'me gusta' y cerca de 30.000 comentarios, muchos de ellos de usuarios de tendencia conservadora. Entre las respuestas figura incluso un tuit de Ivanka Trump, quien aseguró que "ya tomó" la píldora roja.

La publicación no pasó desapercibida para Lilly Wachowski, a quien aparentemente no le hizo ninguna gracia la mención de su película por parte del empresario ni de la hija del presidente de EE.UU. La cineasta, que no oculta sus inclinaciones políticas de izquierda, les respondió con un tajante: "Váyanse al carajo los dos".

Fuck both of you — Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) May 17, 2020

Otros usuarios expresaron su desacuerdo de manera menos agresiva, argumentando que tomar la píldora roja beneficia a los más acaudalados ya que para ellos significa "menos impuestos, menos regulaciones, salarios más bajos y menos responsabilidad por cómo tratan a los empleados".

Tampoco faltaron quienes ironizaron sobre las palabras de Musk mediante memes y los que sugirieron que sus frecuentemente estrafalarios tuits son producto de que el propio empresario consume píldoras u otras sustancias.