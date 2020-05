Pagó 10.000 bitcoines por un par de pizzas hace 10 años, que ahora equivalen a más de 91 millones de dólares

Esta semana se han cumplido 10 años desde la primera compra pagada con bitcóin. El 18 de mayo de 2010, el programador estadounidense de origen húngaro, Laszlo Hanyecz, ofreció por dos pizzas grandes 10.000 bitcoines, unos 41 dólares en aquel momento, pero que hoy en día equivalen a más de 91 millones de dólares.

"Pagaré 10.000 bitcoines por un par de pizzas. Quizá dos grandes, así me queda algo para el día siguiente", escribió el hombre en el foro Bitcointalk y agregó: "Lo que busco es que me entreguen comida a cambio de bitcoines para no tener que pedirla o prepararla yo, como pedir un desayuno en un hotel".

Unos días después, Hanyecz avisó que cambió "con éxito" la criptomoneda por los alimentos, luego de que 'jercos', un usuario del foro, cuyo verdadero nombre es Jeremy Sturdivant, le hubiera enviado dos pizzas grandes de Papa John’s. Para conmemorar la transacción, el 22 de mayo se domina el Bitcoin Pizza Day.

El programador afirmó que intenta usar la criptomoneda en la vida cotidiana. "He comprado muchas cosas a lo largo de los años con él, juego con el 'software' de Bitcoin y cosas así, pero trato de mantenerlo como un pasatiempo", dijo en una entrevista en el 2018 a Cointelegraph. "Pero realmente no he usado mucho el bitcóin en los pagos cara a cara. Lo he hecho principalmente en línea", detalló.

El bitcóin es una divisa digital que permite realizar pagos por Internet dentro de una red descentralizada tipo 'peer-to-peer', o red entre iguales. Solo un algoritmo y el consenso entre los usuarios administran las transacciones. No hay ninguna autoridad ni intermediario que las controle o pueda cancelarlas.