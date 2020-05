David Lynch muestra su reparación de un fregadero y otros trabajos diarios en su show '¿Qué hace David hoy?'

El director estadounidense David Lynch, autor de la serie 'Twin Peaks', ha empezado a publicar en su canal de YouTube videos en los que muestra y habla sobre sus tareas diarias. El show, llamado 'What Is David Working on Today?' (o '¿Qué hace David hoy?'), tiene ya dos episodios de unos dos minutos cada uno.

En el video de este viernes, el director muestra un fregadero de madera que estuvo reparando el día anterior y acababa de instalar, con un desaguadero corredizo.

Lynch ha pedido a sus seguidores que compartan con él aquello en lo que están trabajando. "Me gusta realmente recibir mensajes sobre lo que están haciendo. Sigan mandando reportes, sigan trabajando, ¡y pásenlo bien!", concluyó el director.

En mayo, Lynch volvió a publicar sus informes meteorológicos para la ciudad de Los Ángeles, que solía difundir en los años 2000.