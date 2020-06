Billie Eilish explica por qué siempre se viste con ropa holgada

La cantante estadounidense Billie Eilish siempre luce un estilo muy propio y distintivo, caracterizado por llevar ropa holgada en la mayoría de ocasiones. Este jueves, la ganadora del Grammy ha desvelado el motivo durante una entrevista con la revista GQ.

"Aquí hay una bomba para usted: Nunca me he sentido deseada", reveló la artista de 18 años. "Mis novios anteriores nunca me hicieron sentir deseada. Ninguno de ellos".

"Es una gran cosa en mi vida, que siento que alguien nunca me ha deseado físicamente", comentó la estrella, al sincerarse sobre su famoso 'look'. "Así que me visto como me visto, ya que no me gusta pensar en ustedes, quiero decir, cualquiera, todos, juzgándolo, o por su tamaño".

Billie Eillish agregó que, a pesar de sus debates internos, algún día se ve capaz de hacer una excepción: "No significa que no me despertaré un día y decidiré usar una camiseta sin mangas, lo que he hecho antes". A la pregunta sobre cómo se siente cuando se atreve a hacerlo, la cantante respondió: "Bueno, hago eso y de repente mis tetas son tendencia en Twitter. Lo cual está bien, esa mierda se ve bien".

"A veces me visto como un niño. A veces me visto como una niña arrogante. Y a veces me siento atrapada por esta persona que he creado, porque a veces creo que la gente no me ve como una mujer", concluyó la joven.