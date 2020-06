Evander Holyfield recuerda su reacción después de que Mike Tyson le mordiera en la oreja durante su icónica pelea

Evander Holyfield, excampeón mundial de los pesos pesados, reveló que quería "morderle en la cara" a Mike Tyson, después de que este le mordiera en la oreja izquierda durante el combate de 1997.

El exboxeador explicó cómo fue inicialmente vencido por la rabia, pero recurrió a su fe para convencerse de no responder con acciones similares a las de su rival. "El profeta me dijo: 'Mike te va a hacer algo malo en esta pelea'", afirmó este jueves Holyfield a BBC 5 Live. "Él me dijo, 'él va a hacerlo, pero tienes que mantener tu fe en el Señor, esa es la única manera en que puede atraparte, si te distrae'", agregó.

On this date in 1997, Mike Tyson bit off part of Evander Holyfield's ear in WBA heavyweight championship 3rd round. pic.twitter.com/o1CWdlu6Dt — SportsCenter (@SportsCenter) June 28, 2015

Holyfield señaló que durante el combate Tyson le golpeó con los hombros e "hizo un montón de cosas al límite", pero "eso era parte del boxeo". "Pero cuando me mordió en la oreja, supe que eso no era [parte del boxeo], y estaba muy, muy molesto. Casi me pilla porque le iba a morder en la cara", dijo.

Además, Holyfield subrayó que confesó anteriormente a su oponente en una entrevista que "estaba listo para morderte en su mejilla gorda", pero recordó las palabras de su abuela: "Siempre atrapan a la segunda persona". "Lo pensé y decidí no morderlo. [...] Cambió mi vida entera, porque la pelea podría haber terminado con '¡los dos mejores boxeadores mordiéndose el uno al otro!'", concluyó.