"Podría haberme convertido en Messi o Ronaldo, simplemente no tenía ganas", confiesa un exjugador del Real Madrid

Wesley Sneijder, exfutbolista holandés, confesó este sábado en una entrevista al blog del periodista italiano, Gianluca Di Marzio, que "podría haberse convertido en Messi o Ronaldo", sin embargo, "simplemente no tenía ganas".

El centrocampista, quien fue fichado en el 2007 por el Real Madrid, afirmó que prefirió "disfrutar de la vida". "Disfruté de la vida. Tal vez me tomara una copa en la cena", subrayó y agregó: "Leo y Cristiano son diferentes, hicieron muchos sacrificios. Y estoy de acuerdo con eso. Mi carrera, a su vez, fue increíble".

Además, el exjugador, de 35 años, reveló que el futbolista "más fuerte" que le impactó fue Guti, su compañero en el equipo 'merengue'. "Era fantástico. Un verdadero crack. [...] Era un fenómeno: lo mejor de ese equipo", subrayó.

Sneijder se retiró del fútbol en agosto del 2019 y desde hace unos meses empezó a trabajar con jóvenes como entrenador "asistiéndoles en su crecimiento". "En la vida, como en el fútbol, todo es posible. Gerente, entrenador... cualquier cosa puede pasar. ¿Me retiré? Sí. ¡Al menos por ahora!", concluyó.

Esta no es la primera vez que el futbolista dice que podría haber alcanzado el nivel del argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo. "No es que no lo tuviera en mí, sino simplemente que no lo quise", declaró el año pasado a Fox Sports.

Sneijder tuvo una exitosa carrera en la que logró, además del máximo trofeo a nivel de clubes de Europa, el subcampeonato en el Mundial Sudáfrica 2010 con Holanda, con la cual logró 31 goles, y jugar en equipos como el Ajax y el Inter, además del citado Real Madrid.

