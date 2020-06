FOTO: Un adolescente captura un tiburón tigre de casi 400 kilogramos en Texas

Micah Harless, un adolescente de 13 años de Weatherford, Texas, logró capturar un tiburón tigre de casi 400 kilogramos frente a la costa de Port Aransas este lunes en una verdadera batalla que duró unas cinco horas, informa Fox News.

Harless atrapó al tiburón desde un bote de pesca fletado junto con su padre, según un comunicado en Facebook del embarcadero del sur de Port Aransas. La empresa también compartió imágenes de la presa de Harless colgada para hacer mediciones.

ADVERTENCIA: LA SIGUIENTE IMAGEN PUEDE HERIR SU SENSIBILIDAD

El depredador cazado pesó 383 kilogramos y midió 185 centímetros de largo.

Sin embargo, no todos comentaristas en Facebook felicitaron al joven. Algunos cuestionaron por qué no se liberó al tiburón después de su captura, aunque los tiburones tigre no se encuentran entre las especies prohibidas por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, excepto los especímenes muy pequeños.