FOTOS: Una joven averigua qué ocurre si dejas olvidada una bolsa de patatas en tu casa durante tres meses

Una francesa llamada Donna pasó los tres meses de confinamiento fuera de su apartamento en la comuna de L'Aigle, en la región de Normandía, y al regresar a su vivienda a principios de junio descubrió que había dejado olvidada una bolsa de patatas en un estante de la cocina.

Durante su ausencia la planta germinó y las ramas crecieron tanto que llegaron a cubrir parte de una pared. "Después de tres meses de ausencia, mis patatas decidieron crecer sin límite hasta hacer agujeros", comentó la joven en una serie de fotos que publicó el pasado viernes en su cuenta de Twitter.

Après 3 mois d’absence mes pommes de terre ont décidé de pousser sans limite jusqu’à faire des trous dans les joints pic.twitter.com/LBcKBNAhMK — 𝒹𝓸𝒹𝓸 (@donna9p) June 12, 2020

"Cuando llegué a casa, esperaba oler algo, y al final me sorprendió una extraña silueta en el fondo de la cocina", explicó Donna a Actu. "Hay que decir que estaba todo sumido en una completa oscuridad y que a primera vista no pude distinguir las patatas. Cuando encendí la luz, me reí mucho al ver los retoños de las patatas", agregó.

Las imágenes se hicieron rápidamente virales, logrando más de 187.000 'me gusta' y unos 2.500 comentarios en la red social, donde algunos de los usuarios compartieron sus propias experiencias semejantes.

J’ai eu la même histoire. Mais les miennes étaient moins... envahissantes pic.twitter.com/buqAUlVIeX — Thom (@ThomR928) June 12, 2020

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!