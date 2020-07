VIDEO: Intenta sentarse sin mascarilla al lado de un luchador de MMA en el metro y este reacciona de la manera menos esperada

"Si no llevas una mascarilla en el transporte público, ¡mantente alejado! No discutas conmigo", advirtió el camerunés Alain Ngalani en su publicación.

El luchador de artes marciales mixtas basado en Hong Kong Alain Ngalani compartió en Instagram un video en el que impide a un hombre sin mascarilla sentarse junto a él en un vagón de metro.

En las imágenes se puede ver cómo el deportista camerunés, con un tapaboca puesto, primero levanta su pierna derecha y luego la izquierda en la otra dirección, haciendo un 'split' con el que acaba ocupando todos los asientos a su lado. Todo ello, mientras lee tranquilamente un libro.

"Si no llevas una mascarilla en el transporte público, ¡mantente alejado! No discutas conmigo", escribió el luchador de ONE Championship en su publicación.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!