Le tocan 100.000 dólares a la lotería y demuestra que la adivina que le echó las cartas estaba equivocada

Una residente de la cuidad australiana Woy Woy ha ganado a la lotería 100.000 dólares australianos (70.490 dólares estadounidenses), demostrando con ello que la adivina que le predijo que nunca ganaría nada en su vida estaba equivocada, informa el sitio web de la lotería Lucky Lotteries Super Jackpot.

"Una lectora de cartas del tarot me las leyó hace años y me dijo que nunca ganaría nada en mi vida", ha comentado la mujer, que no se ha identificado. "¡Desde entonces he estado haciendo todo lo posible para demostrar que estaba equivocada! Ahora puedo decir que lo he logrado!", añadió.

La ganadora ha contado que planea compartir el premio con la familia y gastar en dinero en viajar con su novio. "¡Voy a ayudar a mi familia, a mi pareja, a todos! Cuando podamos viajar de nuevo, me encantaría ir a Inglaterra también. Solo quiero vivir cada día mi mejor vida", ha compartido la ganadora.

"Nunca he ganado nada en mi vida. Estoy tan emocionada!", ha añadido.

