Un libro sobre el príncipe Enrique y Meghan Markle revela apodos que usaron los empleados de palacio para la duquesa de Sussex

La esposa del príncipe Enrique, Meghan Markle, recibió algunos apodos ofensivos por parte del personal de la Casa Real, según señala Daily Star citando a un libro sobre la vida de los duques de Sussex en la familia real británica.

Alguien en los círculos reales llamó a Markle 'Harry's showgirl' ('la corista de Harry', en inglés) antes de su boda con el príncipe, mientras que otra persona la calificó como una mujer que "viene con mucho equipaje". El libro 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family' ('Buscando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna', en inglés) sostiene que algunos empleados de palacio no estaban contentos con tener que servir a "una actriz de un programa de cable".

Además, un amigo de la estrella estadounidense reveló a Omid Scobie y Carolyn Durand, autores del libro, que ella también fue llamada 'Duchess Different' ('la duquesa diferente') y explicó que esto se debe al hecho que Markle "destaca". "Es la persona más fácil en el mundo para trabajar. A algunas personas simplemente no les gusta el hecho de que destaque", declaró.

En ese contexto, The Times, que publica fragmentos de la obra, recogió las afirmaciones de otro empleado, quien aseguró que puede "manejar cualquier cosa después de aguantar una de las rabietas de Meghan".

Se espera que el libro sobre el príncipe y su esposa sea publicado el próximo 11 de agosto.

