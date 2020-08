Turistas rescatan a un perro llevándolo en brazos varios kilómetros por las montañas del Ártico ruso

Un grupo de excursionista salvó la vida a un perro en las montañas de la región de Múrmansk, al extremo noroccidental de Rusia, tras llevarlo en brazos durante 3 kilómetros, informa la agencia Nord News.

En julio, el grupo de turistas estaba haciendo una ruta de senderismo en el macizo de Lovozero, cuyo punto más alto está a 1.120 metros sobre el nivel del mar, cuando vieron a un perro agotado por el hambre. Según contó una de las excursionistas, se trataba de un macho joven, que se sintió mejor una vez le dieron de comer y beber.

Al no encontrar a su dueño en los alrededores, los senderistas decidieron llevarse al can y tuvieron que transportarlo en brazos, ya que el animal no tenía fuerzas para caminar. Cuando llegaron a una ciudad, intentaron encontrar a su propietario publicando anuncios en las redes sociales, que no han tenido éxito hasta ahora. Por el momento, el perro se encuentra en un centro de acogida de animales en la localidad de Revda.

Los excursionistas suponen que el perro se perdió hace tiempo y se junta con los grupos de senderistas y viaja con ellos por las montañas de la región.