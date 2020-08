VIDEO: Una pasajera se quita la mascarilla antes de despegar en Cancún, insulta a quienes la reprenden y acaba expulsada del avión

Una pasajera a bordo de un avión en Cancún (México) se quitó la mascarilla antes del despegue e insultó a las personas que rechazaron su accionar. Las imágenes del altercado se viralizaron en redes sociales.

Así, los cibernautas apodaron a esa mujer como 'Lady Covid', quien se mostraba vestida como una típica turista.

Durante el episodio, la protagonista y varios viajantes filmaban la situación, mientras intercambiaban repudios. Así, frente a las críticas y los gritos, aquella joven vociferó: "Nos vale verga el covid y todo".

Y continuó: "Amor, vienen aquí a romperse con Dios, mientras todos dicen 'ay Dios mío, no, no, no, no hago nada malo'. A todos les está valiendo verga el covid. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué me juzgan a mí de culera? ¿Por qué?". Finalmente, la tripulación del vuelo invitó a la mujer a retirarse del medio de transporte.

Entre tanto, el Ministerio de Salud de ese país latinoamericano reportó que hasta el 3 de agosto había 443.813 casos confirmados de covid-19 y más de 48.000 muertes por el coronavirus.