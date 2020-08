El príncipe Enrique 'castigó' a su mejor amigo por aconsejarle sobre Meghan Markle, revela un libro sobre los duques de Sussex

El príncipe Enrique de Inglaterra se enojó con Tom 'Skippy' Inskip, uno de sus amigos más antiguos y más cercanos, cuando este le comentó sus reservas sobre Meghan Markle, comportamiento por el que el príncipe Enrique le 'castigó' al excluirle a él y a su esposa, Lara Hughes-Young, de la lista de invitados a la fiesta de boda real en mayo de 2018 en Frogmore House, informa The Telegraph citando a un libro sobre la vida de los duques de Sussex que pronto será publicado.

Según la biografía 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family' ('Buscando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna'), 'Skippy', que era inseparable del príncipe desde que se conocieron en el colegio de Eton, aconsejó a Enrique y Meghan que vivieran juntos "antes de hacer algo más serio".

Una fuente cercana a la pareja afirmó a los autores del libro, Omid Scobie y Carolyn Durand, que aunque su consejo "tenía buenas intenciones", el príncipe Enrique "no lo vio totalmente de esa manera". "Le dolió mucho que alguien tan cercano a él no confiara en su criterio", agregó.

Sin embargo, Inskip y el duque de Sussex se reconciliaron el año pasado, tras la muerte de la madre de Lara Hughes-Young, Emma St. Helens, a los 66 años. "Cuando Enrique se enteró del horrible fallecimiento de la madre de Lara, se puso muy nervioso", detalló una fuente a The Sun. "Lara recaudó dinero para apoyar las investigaciones en salud mental y Enrique decidió olvidar el pasado", añadió.

Además, el libro reveló que cuando los duques de Sussex comenzaron su relación, luego de una cita a ciegas en julio de 2016, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, "no mostró mucho interés" por la actriz estadounidense. "A pesar de que Enrique era un invitado habitual en su casa, Kate aparentemente no se preocupaba por saber quién era esta mujer que había hecho tan feliz a su cuñado", según subrayó una fuente de los autores.

Se espera que el libro sobre el príncipe y su esposa sea publicado el próximo 11 de agosto.