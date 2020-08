VIDEO: Graba "una broma" para TikTok regañando a su empleada doméstica por una compra que no le encargó y las redes explotan de indignación

Una mujer identificada como Marisa López ha provocado indignación en las redes sociales después de haber publicado recientemente un video que involucra a su empleada doméstica, a la que llama 'Silvia'. López consideró que sería gracioso hacerle una broma a la mujer, reprochándole una compra que, en realidad, nunca le encargó.

Desde su vehículo, López se dirige a los usuarios de TikTok: "Se acaba de bajar la mujer que trabaja conmigo a comprar queso panela, siempre venimos por un queso panela, pero esta vez le voy a decir que por qué no compró 5, a ver cuál es su reacción, ¿va?".

Cuando la empleada regresa, su jefa le cuestiona la compra con un alto y molesto tono de voz. "A ver Silvia, ya me estoy enojando", le dice a la mujer, que intenta justificarse y parece no sentirse cómoda con la situación. A pesar de que finalmente López le revela que se trata de una broma para las redes sociales, los usuarios no supieron ver la gracia del momento y no tardaron en publicar comentarios a favor de Silvia, reprochando la actitud de superioridad de su jefa.

"Hay algo en el 'humor' a costa de las personas que se encuentran en una posición laboral jerárquicamente más abajo que tú que no me gusta. Me pregunto qué pasaría si Silvia le dijera de 'broma' que la va a demandar por no darle prestaciones", reza un tuit.

"¿Silvia tendrá seguridad social? ¿Un salario justo? ¿Sus condiciones laborales darán para aguantar bromas sobre su subordinación y obediencia? Ojalá que sí.", cuestionó otro.

"'Oye Silvia que te bajes a comprar el queso panela, inféctate tú, yo aquí me quedo en el coche'. ¿Será que Silvia cuenta con las prestaciones de ley? O esta broma de mal gusto está poniendo en evidencia el hostigamiento laboral del cual Silvia es víctima", señala otro comentario.

Lo más grave de la «broma» de la señora a la trabajadora del hogar por comprar 1 panela es que la señora en verdad cree que es gracioso buscar humillar a Silvia por un error que no cometió. Peor, que se sienten como que pueden «regañar» así a las personas que trabajan para ellxs. — ana g. gonzález (@anag_g) August 15, 2020

Me molesta que esa gente le parezca divertida la idea de hacer entrenamiento humillando a las personas. Son un asco. — Almeja (@AideeBris) August 15, 2020

Yo explote cuando dice “ya me estoy enojando” chinga tu madre que me importa que “ya te estés enojando” — bajopresupuesto (@thelooper1) August 15, 2020

Increíblemente absurdo, en que están pensando cuando hacen estas cosas? Que eso del tik tok? La cultura del privilegio que normaliza con la broma la intimidación, joder! — Alejandra Ancheita (@AAncheita) August 15, 2020