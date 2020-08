VIDEO: Hasta en cámara lenta Mike Tyson sigue dando mucho miedo

Mike Tyson, excampeón de los pesos pesados de 54 años, se prepara para volver a subir al ring después de 15 años y sigue dando miedo. El próximo 28 de noviembre se enfrentará en Los Ángeles a Roy Jones Jr., de 51 años de edad.

'Iron Mike' continúa entrenando a las órdenes del brasileño Rafael Cordeiro, quien esta semana compartió en su cuenta de Instagram un nuevo video donde, gracias a la cámara lenta, se puede apreciar toda la furia de su pupilo: "Técnica, enfoque, potencia, velocidad y cardio", dice el texto que acompaña la entrada.

El pasado 1 de mayo Tyson subió un video de sus primeros entrenamientos con el brasileño. "No sabía qué esperar cuando llegó. No ha golpeado con unos guantes en casi 10 años, así que no me esperaba ver lo que vi. Vi a un tipo con la misma velocidad y el mismo poder que chicos de 21 y 22 años", comentó Cordeiro en ese momento.

Hubo una época en la que Mike Tyson era considerado, por la potencia de sus golpes, uno de los hombres más peligrosos del mundo. Según los videos de sus últimos entrenamientos, podría volver a demostrarlo en tres meses. Y esas no son buenas noticias para Roy Jones Jr.