Un canadiense gana el mayor premio de lotería por segunda vez en 7 años

Dicen que la suerte no sonríe dos veces a la misma persona, pero un residente de Nueva Escocia (Canadá) demostró que no es así, cuando ganó el mayor premio de una lotería por segunda vez en 7 años.

En el 2013 Raymond Lillington se llevó 3,2 millones de dólares canadienses (unos 2,4 millones de dólares estadounidenses) de premio del sorteo Lotto 6/49. Sin embargo continuó comprando regularmente los boletos de la misma lotería a pesar de las bromas de sus amigos. La fortuna volvió a sonreírle el 19 de agosto, cuando el hombre ganó una suma aún más grande: 17,4 millones de dólares canadienses (unos 13 millones de dólares estadounidenses). "No puede ser real. Esto es imposible, esto no sucede. Todavía me parece alucinante", confesó el flamante millonario.

Lillington planea gastar el dinero en las necesidades de su gran familia, que incluye 5 hijos y 6 nietos. Además él y su esposa quieren hacer un viaje al extranjero y comprar una nueva casa. "Ahora todos pueden relajarse. Es tiempo de fiesta, fiesta para mi familia", dijo el hombre. Pero el hombre también quiere ayudar a los hospitales y tiendas locales, que necesitan ayuda financiera en medio de la pandemia.

El afortunado contó que seguirá jugando a la lotería, ya que "si quieres tener una oportunidad de ganar, hay que comprar un boleto".