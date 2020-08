La banda surcoreana BTS rompe récords en YouTube con el estreno de su nuevo tema 'Dynamite' (VIDEO)

El grupo surcoreano BTS arrasa este fin de semana en YouTube con el estreno de 'Dynamite', su primera canción enteramente en inglés. El clip se convirtió en el mayor debut de la historia, logrando captar 3 millones de visitantes en vivo durante su estreno. Pero la cosa no quedó ahí, pues en solo 24 horas ha registrado casi 100 millones de visitas, desbancando a Blackpink, otro grupo de K-pop, y su canción 'How You Like That'. En estos momentos, el video suma ya más de 150 millones de visitas.