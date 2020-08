VIDEO: La transformación del gato callejero "más triste" al "más feliz" tras ser adoptado

Una usuaria de Instagram mostró en un video, publicado este miércoles, cómo el gato callejero "más triste" se convirtió en el "más feliz", tras ser adoptado el pasado año.

'Bruce Willis', un gato atigrado naranja, de 7 años, fue llevado a un refugio del estado de Minnesota (EE.UU.), donde lo encontró Sandra, su dueña actual. Después de años de vivir en las calles, el animal tenía cicatrices por todo el cuerpo, dientes astillados, una herida curada en el ojo y problemas con su sistema inmunológico.

"No voy a mentir, la idea de adoptar a un gato que era callejero con varios problemas de salud me asustaba", confesó la mujer. "No mejoró cuando estaba a punto de rellenar el papeleo y el personal del refugio me dijo que necesitaría cirugía dental. Me dije a mí misma que todavía podía dar marcha atrás, pero al mirarle a los ojos tristes, también me di cuenta de que no podía dejarlo allí", detalló.

Según explicó Sandra, al llevar a la mascota a casa, se enfrentó a nuevos problemas: "Costosas facturas del veterinario, problemas de comportamiento, alergias a la comida", entre otros. Además, tuvo que darle diferentes medicamentos "hasta 15 veces al día". "No sucedió de la noche a la mañana, pero poco a poco, nuestros días mejoraron", subrayó la dueña y agregó que está muy feliz de tener al gato a su lado.

El video se hizo rápidamente viral, logrando en unos días más de 26.500 'me gusta' y más de 1.000 comentarios en la red social.

