Netflix anuncia una serie basada en el legendario videojuego de terror 'Resident Evil'

La primera temporada contará con ocho episodios, dos de los cuales serán dirigidos por Bronwen Hughes, famosa por su trabajo en series como 'The Walking Dead' y 'Breaking Bad'.

Netflix anunció la realización de una serie en imagen real basada en 'Resident Evil', la icónica franquicia de videojuegos de horror y supervivencia de la compañía japonesa Capcom. La historia fue escrita por Andrew Dabb (coproductor de la serie de fantasía 'Supernatural') y será producida por Constantin Film, la misma que adaptó esta saga al cine, de acuerdo con un tuit publicado este jueves por la famosa plataforma de 'Streaming'.

El portal The Verge señala que la primera temporada contará con ocho episodios, dos de los cuales serán dirigidos por Bronwen Hughes, famosa por su trabajo en series como 'The Walking Dead' y 'Breaking Bad'. Netflix aún no ha dado a conocer detalles concretos sobre la serie, como un elenco o la fecha de lanzamiento.

Cuando los chicos Wesker se mudan a New Racoon City, los secretos que descubren podrían ser el fin del mundo. Resident Evil, una nueva serie basada en la legendaria franquicia de terror y supervivencia, pronto en Netflix. 😱 ¡Sí, Resident Evil! 😱 pic.twitter.com/R3v3F3N0s6 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 27, 2020

