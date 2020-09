¿Quién es Bella Poarch, la influencer que revoluciona TikTok con sus videos que consiguen millones de visitas sin hacer prácticamente nada?

Una estadounidense de origen filipino llamada Bella Poarch ha revolucionado las redes sociales y ha ganado en poco más de un mes una gran popularidad con sus videos, que comparte en TikTok. ¿Quién es esta joven y dónde se oculta el secreto de su fama?

Solo a finales de junio, la 'influencer' contaba con poco menos de un millón de seguidores en la plataforma, según SocialBlade, un sitio especializado en estadísticas de redes sociales. Sin embargo, para el 31 de agosto, la cifra de suscriptores de Poarch se disparó hasta alcanzar los 8,1 millones.

Uno de los expertos en la materia, Pior Lapin, explicó a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter que para subir a la cima de la popularidad la joven empleó, en uno de sus videos, la función de "sincronización de labios" acompañando la música creada por Jvke, un TikToker famoso por hacer 'mashups' de los sonidos de la plataforma junto a su madre.

Pendant le mois d’août elle découvre le mash-up de Jvke et réalise ce Tik Tok. pic.twitter.com/OLjYRh2dOT — Pior Lapin le spécialiste. (@pierrelapin) August 30, 2020

El sorprendente éxito no se hizo esperar y Bella Poarch sumó dos millones de suscriptores solo el 27 de agosto. Por si eso parece poco, la 'influencer' no dudó en compartir en las redes otro clip, elaborado sobre el mismo principio de sincronización de labios, extraído de una de las canciones más exitosas de este año: 'Soph Aspin Send', de Millie B. Hasta ahora, el video ha sido reproducido 309 millones de veces, todo un récord para la plataforma.

Desde entonces, la cifra no ha hecho más que aumentar y actualmente la joven cuenta con unos 14 millones de seguidores en TikTok que no tardan en comentar todas sus publicaciones. Asimismo, su popularidad también se ha extendido a otras redes sociales, y su cuenta de Instagram, donde ha subido 94 publicaciones, cuenta con casi dos millones de fanes.

Asimismo, también dispone de un canal de YouTube, en el cual, a pesar de no haber publicado nada, ha logrado acumular más de 38.000 suscriptores. Mientras tanto, en Twitter ha llegado a compartir un poco más de 20 'posts' y conseguir más de 14.000 suscriptores.

Poarch fuera de las redes

¿Y qué se sabe de la vida de Bella Poarch fuera de las redes sociales? Según ella misma, no se imagina su rutina sin cuatro componentes: los videojuegos, los abrazos, la medicación y el sueño. Además, la joven de 19 años se sinceró el pasado 23 de agosto con sus seguidores sobre su inestabilidad mental.

"En 2017 me diagnosticaron trastorno depresivo grave y trastorno de estrés postraumático, así que no se preocupen por mí, he estado viviendo con ello y tengo un buen sistema de apoyo para ayudarme", tuiteó la joven.

Asimismo, Poarch ha llegado a publicar fotografías vestida con el uniforme de la Marina de Estados Unidos y recientemente comunicó que vive en Hawái.