VIDEO: Un loro con 'oído absoluto' interpreta un éxito musical de Beyonce

En la Red se ha hecho viral el video de un loro real amazónico reproduciendo un fragmento de la canción 'If I Were A Boy' de la cantante estadounidense Beyonce en un tono idéntico al original. El repertorio del ave, que vive en el Parque de Vida Silvestre del condado de Lincolnshire (Reino Unido) incluye además 'Poker Face' de Lady Gaga, 'Firework' de Katy Perry y 'You Drive Me Crazy' de Gnarls Barkley, cuentan sus cuidadores.