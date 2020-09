Una fuente afirma que Meghan Markle "consideraría postularse" a la presidencia de EE.UU. en 2024 y la Red se llena de burlas

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, "consideraría seriamente postularse para presidente" de EE.UU. en 2024, razón por la cual no renunció a la ciudadanía estadounidense cuando se casó con el príncipe Enrique, reveló este jueves un amigo cercano de la realeza británica a la revista Vanity Fair.

"Una de las razones por las que estaba tan determinada a no renunciar a su ciudadanía estadounidense era para tener la opción de dedicarse a la política", afirmó la fuente, agregando que si "Meghan y Enrique alguna vez renunciaran a sus títulos, ella consideraría seriamente postularse para la presidencia".

Las supuestas ambiciones políticas de la duquesa de Sussex provocaron una ola de reacciones, principalmente negativas, en la Red, donde varios usuarios argumentaron que Markle no tiene las cualidades necesarias para triunfar en la política estadounidense.

"Ser político requiere tener una piel muy dura. Ella se desmorona y llora por una simple burla de los tabloides", escribió un usuario. "EE.UU. consideraría seriamente no elegirla", subrayó otro.

Otros afirmaron que las posibilidades de una presidenta Markle eran escasas. "Tantas posibilidades como ver a Elvis en la Luna", señaló un tuitero.

"¡Es lo más hilarante que he leído hoy!", dijo, por su parte, una internauta, mientras que otra sostuvo que Markle no tiene "suficiente dinero, suficiente cerebro ni suficientes seguidores" para conseguir su propósito.

Por otra parte, algunos usuarios apoyaron a Markle, elogiando a la duquesa como una "inconformista" que se enfrentaría al 'establishment' si se postulara para la presidencia de EE.UU. "¡Definitivamente debería presentarse como candidata del Partido Demócrata, que necesita una candidata joven y enérgica para echar a Trump de la Casa Blanca! Si yo fuera estadounidense, la presidenta Markle de Sussex obtendría mi voto", indicó un internauta.

No obstante, otra fuente cercana a Markle afirmó a Vanity Fair que la duquesa en realidad no tiene intenciones de forjarse una carrera política. "Si bien no se puede negar que está interesada y comprometida con la política como tema, no tiene la ambición de empezar una carrera en política", dijo.

La noticia llega en medio de la fuerte polémica que generó el mensaje del príncipe Enrique, que no es ciudadano de EE.UU., y Meghan Markle instando a los estadounidenses a votar en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Un mensaje que, según interpretaron algunos espectadores, mostraba respaldo a Joe Biden. No obstante, una fuente cercana al príncipe lo negó diciendo que no se mencionó a "ningún candidato o campaña específica".