Hilary Swank revela que sufrió claustrofobia durante la grabación de una serie de Netflix

Nada de lo humano es ajeno a las celebridades. La famosa 'Million Dollars Baby', Hilary Swank, por ejemplo, tiene miedo a los espacios reducidos. En su cuenta de Instagram, la actriz de Hollywood confesó a sus seguidores la difícil situación por la que tuvo que pasar durante la grabación de la nueva serie 'Away', de Netflix, donde interpreta el papel de una astronauta. Según el guión, Swank, de 46 años, tenía que utilizar un traje espacial, que inesperadamente le provocó un ataque de claustrofobia.

"Nunca, ni una vez en mi vida tuve una fobia. Hasta ahora. Y voy a ser honesta, nunca las entendí, siempre pensé 'supéralo, es solo una araña, etc'. Hasta que yo misma me volví muy claustrofóbica. Hasta el punto de que todo mi cuerpo empezó a sudar y me empapé en 30 segundos, y mi cara parecía un tomate maduro... y casi me desmayé mientras me probaba el traje de astronauta y el casco por primera vez", contó Swank.

La ganadora de dos premios Oscar confesó que fue una lección muy importante y que alberga la esperanza de que su experiencia pueda ayudar a los demás a superar sus miedos.

"Espero que al compartir esto te sientas menos solo en lo que sea que se apodere de tu mente y, por lo tanto, de tu cuerpo. Ten paciencia contigo mismo", aconsejó la actriz.