"Me llaman de Finlandia": El 'Chespirito metalero' cuenta cómo impactó la repentina popularidad en su vida

El músico y productor argentino Claudio 'Phil' Gonzales, cuya foto provocó la semana pasada una avalancha de memes a raíz de un extraordinario parecido que le encontraron los usuarios con el Chavo del 8, el famoso personaje de televisión, habló con los medios de su país para contar cómo reaccionó ante su reciente popularidad.

"Me han llamado canales de televisión y radios de México, Ecuador y ahora me estaban llamando de Finlandia. Esto ha sido muy loco y muy raro", declaró el hombre en una comunicación por videollamada con el programa 'El run run del espectáculo', emitido el pasado domingo por el canal Crónica.

"Me enteré de casualidad el pasado jueves. De repente, me empezaron a llegar notificaciones al celular de que estaban compartiendo una imagen mía. Ahí me avisaron que me estaban viralizando", comentó Gonzales, un vecino de la localidad bonaerense de Moreno, de 55 años, que toca en un grupo de rock pesado llamado 'Perfectos Extraños'.

Héroe de la infancia

El músico aseguró jamás haberse percatado de su semejanza con Roberto Gómez Bolaños, el actor más conocido como 'Chespirito', que encarnó al 'Chavo del 8'.

"Sinceramente, hasta el día de hoy no lo descubrí. Es lo que dicen los demás", expresó. Y añadió: "Si me pusiera pecas y gorrito quizás sería igual. Me crié viendo el 'Chavo del 8' y siempre me gustó", expresó.

Sin embargo, al ser consultado sobre cómo se tomó la noticia, el metalero aseguró: "En un principio muy mal, porque había gente que insultaba. Después, más tranquilo, porque me di cuenta de que eran solo dos personas, así que me lo he tomado con humor, porque es algo que yo también hago".

15 minutos de fama

De momento, el único inconveniente que le ha causado la fama es que ahora tiene el celular constantemente ocupado con mensajes y llamadas.

"Yo trabajo con el teléfono, por la pandemia he debido reinventarme vendiendo 'merchandising' de bandas de rock y metal, y ahora tengo muchos mensajes que no alcanzo a contestar", relató el intérprete, que lleva más de 30 años de experiencia sobre el escenario.

Y concluyó: "Tengo invitaciones para hacer giras por Latinoamérica. Estoy aprovechando mis 15 minutos de fama".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!