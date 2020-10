Trump 'salta' por encima del covid-19 y le anota un 'touchdown' en un video publicado por su campaña electoral

La campaña electoral de Donald Trump publicó este lunes un video editado en el que el presidente estadounidense aparecía como un jugador de fútbol americano que anota un 'touchdown' contra el coronavirus.

La grabación se basa en un fragmento del partido que Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers celebraron el pasado domingo. El rostro del inquilino de la Casa Blanca fue sobrepuesto sobre el del jugador de los 49ers, Brandon Aiyuk, en el momento en que este salta por encima del defensa de los Eagles, Marcus Epps, —que representa el coronavirus— y marca un 'touchdown'.

Poco después el video fue desactivado "en respuesta a una denuncia del titular de los derechos de autor" y ya no está disponible en la cuenta oficial de la campaña.

La publicación se produjo minutos después de que el mandatario abandonara el hospital Walter Reed para regresar a la Casa Blanca y continuar su tratamiento contra el covid-19. Posteriormente, Trump grabó un video en el cual agradeció al personal médico de Walter Reed e instó a los estadounidenses a "salir ahí fuera" y no tener miedo al coronavirus. "Una cosa es segura: no dejen que [el covid-19] les domine. No le tengan miedo. Van a vencerlo", declaró.