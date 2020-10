FOTOS: Un gato 'vampírico' ayuda a vender libros para apoyar a las mascotas sin hogar

View this post on Instagram

Ну а как вам я в образе 🧙🏾‍♀️ 😏? Кто лучше❓ Я, или зубастый❓ Давайте проверим😃 Пиши в комментах: 🐶 или 🐱 ⬇️ #чипитося#моначипа