FOTO: Un gato valiente hace frente a un caimán que 'toca' la puerta de su casa

El felino no dio marcha atrás y permaneció firme en defensa de su hogar.

Una visita nocturna de un huésped desconocido no siempre es de agrado, y menos todavía cuando es un enorme caimán, cuyas intenciones a primera vista no son precisamente amistosas. Pero este gato valiente no se inmutó ante semejante escena la noche que un caimán se presentó pegado a la puerta de su hogar, e hizo frente al peligroso animal, sin moverse ni un centímetro de su 'puesto' de guardián de la casa.

El hecho tuvo lugar en la ciudad de Sarasota (Florida, EE.UU.). La foto del peculiar enfrentamiento fue publicada en Facebook a principios de octubre por un amigo de la familia que el felino estaba defendiendo y desde entonces ha sido compartida más de 95.000 veces.

"Tenemos amigos en Sarasota, Florida, que oyeron un ruido en su puerta. ¡Echen un vistazo a lo que encontraron! ¡Guau!", escribió Ed Werdell. A lo mejor no es la reacción que uno tendría al encontrarse en una situación parecida, pero "guau", en general, también la puede resumir.

