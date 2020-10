FOTOS: Un hombre usa tacones y faldas para erradicar los estereotipos de género y sus 'looks' se vuelven virales en Instagram

Mark Bryan, que tiene más de 150.000 seguidores en la red social, subrayó que su forma de vestir no tiene ningún elemento sexual.

Mark Bryan, casado y padre de 3 hijos, se ha convertido en una celebridad en Instagram, tras compartir fotos de sus 'looks' con camisas, faldas ajustadas y zapatos con tacones de aguja.

Según declaró este ingeniero robótico estadounidense, de 61 años, que ahora reside en Alemania, su objetivo principal es erradicar los estereotipos de género. "Prefiero un 'look' 'masculino' por encima de la cintura y un 'look' sin género por debajo de la cintura. Se trata de que la ropa no tenga género", afirmó al portal Bored Panda.

El hombre explicó que prefiere las faldas, ya que tienen más opciones de color en comparación con los pantalones masculinos. "Con las faldas, puedes añadir rojos, verdes, azules más brillantes, estampados florales, estampados de animales, etc. Lo mismo con los zapatos, pero también tienes muchos más estilos y tipos de tacones", dijo.

Bryan, que tiene más de 150.000 seguidores en la red social, subrayó que su forma de vestir no tiene ningún elemento sexual. "Solo soy un tipo promedio, heterosexual y felizmente casado. Amo a las mujeres hermosas, los Porsches, y solo quiero incorporar una falda y unos tacones en mi vestuario diario", declaró.

Además, agregó que tiene todo el apoyo de su familia: su esposa a menudo "hace sugerencias sobre qué debo vestir", mientras su hija le pide "a veces que le preste los zapatos".