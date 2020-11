VIDEO: Lady Gaga viste ropa de camuflaje y toma cerveza en un mensaje apoyando a Biden y provoca una ola de críticas en la Red

La cantante estadounidense Lady Gaga compartió el domingo un video en su cuenta de Twitter invitando a votar por el candidato presidencial Joe Biden. Vistiendo ropa de camuflaje, bebiendo cerveza y posando junto a una camioneta, la artista quiso dirigirse a sus seguidores a pocas horas de su aparición junto al demócrata en su cierre de campaña en Pittsburgh (Pensilvania) este lunes.

"Hola, soy Lady Gaga. Votaré por América [EE.UU.], lo que significa que votaré por Joe Biden. Si viven en Minesota, Pensilvania, Georgia, Míchigan, Florida o Arizona, les animo a votar. Y si tienen un amigo que vive allí, díganle que vote", afirma la compositora en la grabación antes de tomar un sorbo de cerveza y estrellar la lata casi llena contra el suelo.

El material audiovisual de Gaga fue visto como una parodia de la clase rural estadounidense, lo que generó críticas entre los usuarios de la red social. "Trucos como este son exactamente la razón por la que Trump va a ganar. Los estadounidenses promedio y los trabajadores están hartos de que las 'celebridades' se burlen de ellos por lo que usan, conducen, comen o beben", comentó una persona en el video.

"Esta es una de las cosas más sordas que he visto en todo el ciclo electoral. Acabas de hacer publicidad para la reelección de Trump", fue otra de las opiniones.

Otro internauta afirmó "no querer votar en absoluto" a raíz del video de la cantante y le recomendó no involucrarse en política públicamente "porque distrae del poder de sus talentos musicales y escénicos". Mientras tanto, otros prestaron atención al hecho de que Gaga derramara una cerveza: "Los verdaderos 'rednecks' [sureños de la clase baja rural] no habrían desperdiciado esa cerveza".

El pasado 30 de octubre, Gaga compartió otro video instando a la ciudadanía a ejercer su derecho electoral. "Si quieren cambiar este sistema, si quieren que este país sea diferente de lo que es ahora, tienen que participar en esta elección", decía en su alocución, con más de cinco millones de reproducciones.

