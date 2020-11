FOTOS: Capta cómo un búho perfectamente camuflado en un árbol protege a sus polluelos

Un fotógrafo aficionado logró captar a un búho perfectamente camuflado hasta casi 'convertirse' en parte de la corteza de un árbol para ocultar a sus pequeños polluelos.

Rob Mousley, un consultor informático que durante varias semanas estuvo vigilando a una pareja de estas búhos, tomó las fotografías en el parque nacional Noordhoek Common de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

En las imágenes se puede ver cómo un búho adulto está cuidando y protegiendo a sus dos crías, de alrededor de 2 semanas de edad.

"Habían estado descansando en un parque [...], pero desaparecieron. Sospeché que podrían estar anidando en el bosque pero, por más que lo intenté, no pude encontrarlos.

Sólo cuando un amigo vio al macho cerca me di cuenta de dónde estaba [la madre con las crías]", explicó el autor de las imágenes, citado por Daily Mail. "No solo estaba exquisitamente camuflada, sino que estaba escondida en la parte trasera del nido", agregó.

