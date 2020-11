VIDEO: Billie Eilish responde a sus detractores comiendo 'fast food' en su nuevo videoclip

La popular cantante estadounidense Billie Eilish lanzó este jueves un videoclip de su nuevo tema 'Therefore I Am' ('Por lo tanto yo soy', en inglés) a través de su canal oficial de YouTube en el que sale comiendo 'fast food' en respuesta a las críticas de sus detractores.

En la grabación se ve cómo Eilish entra en el centro comercial Glendale Galleria, en California (EE.UU.), totalmente vacío. Tras subir por unas escaleras mecánicas que no funcionan, la artista se pasea por el lugar, entra en diferentes establecimientos y 'roba' comida rápida como donuts y patatas fritas, que come antes de salir corriendo del edificio.

"El vídeo es simplemente la forma en que siento la canción: indiferente y sin ser realmente difícil", explicó la artista de 18 años. "Lo grabamos en un iPhone, lo que ni siquiera teníamos pensado hacer", añadió Eilish en relación con el videoclip, que ya acumula más de 11 millones de reproducciones en menos de un día.

"Fue muy divertido"

La cantante definió la grabación como "aleatoria" y "caótica" e indicó que fue realizada, prácticamente, sin ningún equipo, en plena noche. "Fue muy divertido", aseguró la popular artista californiana.

Los fans de Eilish sugieren que el nuevo tema es una respuesta al odio vertido por parte de sus detractores. "Billie dijo que esto para vosotros, 'body shamers'", dijo una internauta en relación a la gente que lleva a cabo un tipo de discriminación basada en la apariencia física.

"Me encanta Billie, en el nuevo clip ella está en plan 'comeré bretzel, donuts, patatas fritas y me lo beberé todo con gaseosa, ¿y qué me vais a hacer?'", comentó otro usuario en Twitter.

No es la primera vez

Pero también hubo a quien no le gustó el nuevo videoclip, porque consideraban que la artista promueve la comida basura y el exceso de peso que podría causar enfermedades. "Ella se está haciendo más daño a sí misma", indicó un usuario. "Los cuerpos son cuerpos. La salud es otro asunto", apuntó otro.

El pasado mes de marzo Eilish protestó contra las críticas a su cuerpo y apareció ante sus seguidores en ropa interior para denunciar la crítica del cuerpo o 'body shaming'. Acostumbrada a ocultar su cuerpo bajo ropa holgada, durante un concierto en Miami la joven estrella mostró a través de una pantalla gigante cómo se quitaba la ropa hasta quedarse en sujetador, con un mensaje dirigido a sus detractores.

Dos meses después la artista publicó un cortometraje en el que se desnudó parcialmente para protestar contra el 'body shaming'. A lo largo del videoclip se escucha una voz en 'off' dirigida a la gente que emite juicios sobre su apariencia, ropa, música y sus opiniones.

