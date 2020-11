El supuesto 'me gusta' de la cuenta papal en Instagram a la foto picante de una modelo brasileña alborota la Red

"Al menos me voy al cielo", reaccionó Nata Gata, que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram.

Los usuarios de las redes sociales no han pasado por alto un supuesto 'me gusta' dejado por la cuenta oficial del papa Francisco en Instagram bajo una provocativa foto de la modelo brasileña Natalia Garibotto en la que posa con atuendo de colegiala.

Alguno de los 2,2 millones de seguidores en Instagram de la modelo, más conocida como Nata Gata, la alertó del 'me gusta' a través de Twitter, a lo que la brasileña reaccionó irónicamente: "Al menos me voy al cielo".

Garibotto también volvió a Instagram para compartir un post titulado 'En el día de hoy fui bendecida', en el que mostró una captura de pantalla con el 'me gusta' del Papa Francisco. El 'like, supuestamente, desapareció más tarde, ya que ahora no aparece debajo de la foto.

No está claro si el pantallazo es real, pero sí que este no es el primer 'me gusta' para Nata Gata que deja la cuenta papal. Otro se puede ver debajo de un video de playa en el que la modelo promociona una bebida energética. Ambas publicaciones se subieron el mismo día 5 de octubre.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!