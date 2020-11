'Trump' puede ganar las elecciones... municipales brasileñas (a las que se presenta 'Lincoln' y 70 'Bolsonaros')

Las elecciones municipales brasileñas, que se celebran este domingo y los próximos 29 de noviembre y 13 de diciembre, han llamado la atención de medios internacionales debido a los nombres de algunos candidatos, entre los que destacan 'Trump', 'Bolsonaro', así como 'Lincoln', 'Jefferson', 'Washington' o 'Nixon'.

La legislación electoral de Brasil permite a los candidatos concurrir a las elecciones con nombres o apellidos ficticios, por lo que muchos participantes usan los de personajes conocidos para atraer votos.

Miguel Simões Leal usó el apodo 'Trump' para presentarse ante los votantes debido a su parecido físico con el mandatario estadounidense, según comenta. Pertenece al partido DEM y se presenta al concejo municipal de Macapá (estado de Amapá), informa The Guardian.

Sin embargo, Leal aclara que las similitudes entre el presidente estadounidense y él terminan allí. "Es un tipo egoísta. Las cosas que dice, la forma en que actúa, ese imperialismo absoluto", se lamenta el candidato brasileño. "Soy el Trump bueno, no me gusta la maldad, me gusta la paz", concluye.

Él no es el único 'Trump' que participa en elecciones, pues Ronaldo de Oliveira, del partido Patriotas en Ribeirão Preto tomó como alias 'Ronald Trump'. Mientras, en Santa Catarina, un hombre decidió usar el apodo múltiple 'Donald Trump Bolsonaro'.

En las elecciones en Macapá tres rivales de Miguel Simões Leal (conocido como 'Trump' en las papeletas) se presentan con los apodos 'Lincoln', 'Jeferson' y 'Washington'.

Curiosamente, en la ciudad Lages uno de los candidatos se llama Juliano Nixon y asegura que no es ningún apodo, que se apellida de verdad como el expresidente de EE.UU. El Nixon brasileño, árbitro profesional, asegura su "misión en la vida" es reclamar y redimir el nombre de republicano Richard Nixon. "Mi objetivo es hacer exactamente lo contrario de todo lo que hizo el Nixon anterior", comentó el hombre, que apoya al movimiento Black Lives Matter.

En las elecciones de este domingo se presentan también muchos candidatos con el apellido del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aunque ninguno de ellos está relacionado con el mandatario. De hecho, ninguno tiene este apellido en realidad. En total, más de 70 políticos lo han adoptado, según The Straits Times.

