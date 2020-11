La actriz que encarnó a Arya Stark en 'Juego de Tronos' pide consejo en Twitter sobre el bitcóin y recibe una ola de memes y una broma de Elon Musk

Maisie Williams, conocida por interpretar el papel de Arya Stark en la serie 'Juego de Tronos', preguntó este lunes a sus seguidores en Twitter si debería o no "apostar por el bitcóin".

Su encuesta generó opiniones divididas en la red social y algunos conocedores del mundo de las criptomonedas le ofrecieron algunos consejos. Sin embargo, no faltaron los internautas que recurrieron a los memes y a ciertas referencias a la exitosa producción de HBO para mostrarle a la actriz británica su punto de vista.

should i go long on bitcoin ? — Maisie Williams (@Maisie_Williams) November 16, 2020

En la publicación de Williams abundaron las respuestas con guiños a famosas frases del programa o del personaje que interpretó la joven actriz:

"A girl needs Bitcoin" ("Una niña necesita bitcóin") y "A girl has chosen well" ("Una niña ha escogido bien"), expresiones adaptadas de la manera de hablar de Arya en ciertas ocasiones.

A girl needs #Bitcoin. — Samson Mow (@Excellion) November 16, 2020

A girl has chosen well pic.twitter.com/s5NwgLPrSD — ASH (@Ash00793) November 16, 2020

"Hodl on Arya!". Un juego de palabras con la popular frase de la serie: "hold the door" ("Aguanta el portón"). En la jerga de las criptomonedas, 'hodl' es una expresión para describir el acto de comprar y reunir monedas para no gastarlas.

"Stay away from crypto, kid!" ("Mantente alejada de las criptomonedas, niña"), con una imagen del personaje Sandor Clegane, 'El Perro'.

STAY AWAY FROM CRYPTO, KID! pic.twitter.com/alZnZptUBw — hardy huuhaa (@hahus) November 16, 2020

Además de seguidores de Williams y miembros de la comunidad de las criptomonedas, el director ejecutivo de Tesla y fundador de SpaceX, Elon Musk, también se unió al sondeo. Particularmente, el magnate respondió con una frase de una canción de la serie 'The witcher': "Toss a coin to your witcher" ("Lanza una moneda a tu brujo").

🎶 Toss a bitcoin to ur Witcher 🎶 — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2020

La encuesta de Maisie seguirá vigente unas horas más. Hasta el momento de la publicación de este artículo, más de 840.000 personas han participado, con un 45 % de votos por el 'sí' y un 54 % por el 'no'.

Sin embargo, no ha sido la única celebridad que demuestra su interés por la criptomoneda. El rapero Logic anunció a principios de este mes haber hecho una "gran inversión" en bitcoines, mientras que Kanye West reiteró su amor por ellas en un entrevista en octubre.

Bitcoiners coming for ya pic.twitter.com/aE86UzjcA0 — Crypto Ragnar 🔴🔴🔴🔴🔴🔴 (@Actionjc1) November 16, 2020

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!