El día que George Clooney reunió a 14 amigos y le regaló a cada uno una maleta con un millón de dólares

En 2017, un viejo amigo de George Clooney, Rande Gerber, contó a los medios que, años antes, el actor estadounidense había reunido a 14 de sus amigos más cercanos y le había regalado a cada uno un maletín con un millón de dólares en efectivo. Desde entonces Clooney nunca había confirmado o negado el hecho, hasta que ahora, en una reciente entrevista para la revista GQ, reveló por primera vez la historia de fondo de lo que sucedió.

En septiembre de 2013, poco antes del estreno de su película 'Gravity', Clooney aún era soltero —acaba de conocer a la que sería su futura esposa, Amal—, no conformaba una familia y sentía que lo más valioso en su vida eran sus amigos. "Pensé, lo que sí tengo son estos tipos que me han ayudado de una manera u otra, durante 35 años. Dormí en sus sofás y me prestaron dinero cuando estaba quebrado. Me ayudaron cuando necesité ayuda a lo largo de los años (…) pensé, ya sabes, sin ellos no tendría nada de esto", narra.

Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de las maletas con dinero, pero el problema era conseguir 14 millones de dólares en papel moneda. Según reveló el protagonista de 'Ocean's Eleven', descubrió un lugar en Los Ángeles donde tenían "palés gigantes de efectivo". Entonces, sin decirle nada a nadie más que a un par de hombres de seguridad, consiguió una vieja camioneta y fue a lo que parecía una bodega. "Compré 14 maletas y luego empaqué [en cada una] un millón de dólares, que no pesan tanto como puedan creer", comenta el actor.

Al día siguiente, la estrella de Hollywood invitó a sus amigos a una cena en su casa y luego de hablar sobre lo mucho que significaban para él y dar gracias por todo lo que había logrado por ellos les dijo: "¿Cómo le pagas a la gente así? Oh, bueno: ¿qué tal un millón de dólares?". Según el relato de Rande Gerber en 2017 —uno de los afortunados—, cada uno de los presentes abrió su maleta y quedó en "estado de 'shock'" al ver la suma, distribuida en billetes de 20 dólares.

Gerber contó que Clooney pagó los impuestos sobre el dinero, como regalo adicional, y que quiso recompensarlos porque sabía que todos habían pasado por momentos difíciles y algunos aún estaban en dificultades. El dinero fue una cantidad que significativamente les cambió la vida a muchos de ellos y le trajo "buen karma" al actor, dice su amigo.

Casualmente, luego de la noble acción, la situación financiera del artista mejoró, ya que 'Gravity' terminó siendo un "muy buen negocio" para él. Clooney afirma que para ese proyecto decidieron pagarles a los actores con base a porcentajes de ingresos de taquilla y la cinta fue un éxito. Por otro lado, el 27 de septiembre de 2014, justo un año después del regalo a sus amigos, contrajo matrimonio con Amal.

