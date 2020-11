Reportan que el actor mexicano Tenoch Huerta se unirá a la secuela de 'Pantera Negra' de Marvel

El actor mexicano Tenoch Huerta podrá unirse al universo cinematográfico de Marvel e interpretar al nuevo villano en la secuela de la película 'Pantera Negra', según informaron varias fuentes a The Hollywood Reporter.

Se planea que el rodaje comience el próximo julio en la ciudad de Atlanta (Georgia, EE.UU.) y dure más de seis meses. Se espera que, además de Huerta, conocido por su papel en la serie de Netflix 'Narcos: México', en el proyecto participen Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Winston Duke y Angela Bassett.

Por su parte, Marvel Studios no hizo ningún comentario oficial y no reveló sus planes sobre cómo piensa seguir adelante sin el protagonista, Chadwick Boseman, quien falleció el pasado agosto tras una larga lucha contra el cáncer. Aunque la empresa indicó que no usará imágenes generadas por computadora para incluir a la estrella en la próxima película.

