Dueño de una empresa de plomería despide a un empleado por negarse a rezar y la Red estalla en críticas

El perfil de una empresa de plomería estadounidense en el portal Yelp fue inundado con fuertes críticas, después que en las redes comenzara a circular un video que muestra cómo un empleado es despedido por negarse a rezar.

El clip, compartido inicialmente en Reddit, parece mostrar al propietario de Aurora Pro Services en la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte, en momentos en que dice a sus empleados, reunidos en el estacionamiento, que deben participar en una oración obligatoria de la compañía.

"No tienes que creer en Dios, no te tiene que gustar, tienes que participar. Si no lo haces, está bien, no tienes que trabajar aquí", dice el hombre. "Te pagan por estar aquí. Este es nuestro primer propósito principal. Así que si no quieres participar, está bien. Deja tus cosas aquí, no tienes que trabajar aquí. No es una opción".

Cuando un empleado se opuso, fue despedido. "Bueno, no puedes trabajar aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Escucha, puedes buscar un abogado, dejar tus cosas aquí, hemos terminado", respondió el dueño de la empresa.

En cuestión de horas, numerosos internautas comenzaron a dejar reseñas negativas en la página de la compañía en Yelp.

"¿Por qué le dejo a Aurora Pro Services una mala crítica? Jesús me dijo que lo hiciera. Es mi primer propósito principal. Después de participar en la oración voluntaria, el Señor me ha mostrado la luz. Aurora Pro Services es una empresa injusta que quiere imponer sus creencias sobre los demás y trata mal a sus empleados", escribió uno.

Según el perfil de la empresa en Yelp, el gerente, Oscar David, "está sirviendo a Dios al crear una cultura que hasta ahora está cambiando la vida de los hombres y mujeres de la organización". "Cada mañana nuestra empresa comienza su día con la lectura del Santo Evangelio, una oración, escuchamos nuestros valores fundamentales y en unidad oramos por alguien que necesite sanación", reza la descripición.

Sin embargo, muchos internautas hicieron notar que, de acuerdo con la ley laboral de EE.UU., despedir a alguien por sus creencias religiosas (o por la ausencia de ellas) es ilegal, y sugirieron que la empresa afrontará una demanda judicial.

"Personalmente, soy un seguidor de la iglesia católica. Es broma, la religión es para niños. Este tipo necesita ser demandado hasta el fin del mundo y de regreso. Imponer tu religión a otros es tan ilegal como el infierno, idiota", apuntó un usuario.

"Podría decirle al propietario un montón de cosas, pero la quiebra es probablemente la mejor descripción de lo que le ocurrirá una vez que tenga que pagar por discriminación y despido injustificado", opinó otro.

La avalancha de malas críticas fue tan fuerte que activó en Yelp una nueva función de actividad sospechosa, que evita que las personas dejen reseñas basándose únicamente en informes de los medios.