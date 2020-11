Monedas y una foto de Hitler con Mussolini: ¿qué esconde el supuesto refugio nazi en la selva argentina?

La serie documental 'Hunting Hitler' de History Channel se ha adentrado en un supuesto refugio para miembros de la Alemania nazi en un paraje selvático de la región argentina de Misiones, donde arqueólogos especializados en la Segunda Guerra Mundial descubrieron una foto de Adolf Hitler con Benito Mussolini, entre otros objetos.

Tim Kennedy, de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU., y Philip Kiernan, un experto en arqueología alemana, visitaron el lugar, donde se ubican tres misteriosas estructuras de piedra aisladas de la sociedad e inaccesibles desde carretera. Allí, un equipo de arqueólogos desenterró en su momento objetos que sugerían que el sitio servía para proporcionar "un refugio seguro para los nazis en fuga", recoge Express.

Kennedy y Kiernan se reunieron en el lugar con el director de la excavación, Daniel Schávelzon, quien les relató sobre los descubrimientos realizados en el supuesto refugio. Así, detalló que encontraron dentro de una pared una caja grabada hecha en 1940 que contenía monedas, las cuales, según Kiernan, serían "monedas nazis del período del Tercer Reich".

Asimismo, en la caja había una serie de fotografías, entre ellas, la de un niño con uniforme nazi y una esvástica en el brazo, así como una instantánea de Hitler y Mussolini dando un paseo. "Sin lugar a dudas, esta es una evidencia forense de que hubo nazis aquí", enfatizó Kennedy.

En 2017, Schávelzon, autor de 'Arqueología de un refugio nazi en la Argentina', contó en exclusiva a RT la historia de esta particular edificación. Entre otras cosas, el investigador indicó que tardaron "un año, con varias temporadas de trabajo en el lugar", hasta darse cuenta de que se encontraban ante un hallazgo tan importante. No fue hasta dar "con el primer grupo de monedas enterradas debajo de un cimiento" que comprendieron por qué sitio "era tan moderno, pareciendo tan antiguo; por qué no había datos, registros ni nada".

