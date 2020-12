La Red se llena de memes para imaginar lo que ve la protagonista de la serie 'Gambito de dama' cuando mira el techo

La protagonista de la miniserie de televisión estadounidense 'Gambito de dama', lanzada a fines de octubre por la plataforma Netflix, se viralizó el pasado fin de semana entre los usuarios rusoparlantes de Twitter, protagonizando una catarata de memes.

En la imagen que desató la avalancha, Beth Harmon, personaje principal, se encuentra de noche acostada sobre su cama, de ojos abiertos y con la mirada fija en el techo de la habitación.

De acuerdo con la trama del seriado, Harmon pasó su infancia en un orfanato, donde antes de irse a dormir recibía de sus tutores una fuerte dosis de sedantes. Y gracias al efecto de esos fármacos, la niña aprendió a visualizar en el techo de su dormitorio un tablero de ajedrez, un juego para el que desarrolló una habilidad extraordinaria.

me in 2003 pic.twitter.com/cjiHIGaCUm — 🎃⚰️Gleb Melnikov, CEO of Halloween⚰️🎃 (@GlebMelnikov8) November 27, 2020

"Yo en 2003" fue entonces una frase repetida en los memes. Los usuarios bromearon con que en realidad Harmon podría estar pensando en videojuegos tales como 'Warcraft III' o la saga de 'Heroes of Might and Magic' ('Héroes de magia y poder'). E incluso sugirieron esa última opción como tema para una segunda temporada de la serie televisiva.

"Gambito de dama. Temporada 2"

Otros, en cambio, se imaginaron en el lugar de la protagonista para recordar sus juguetes de infancia.

O fantaseando sobre las fiestas de fin de año.

Incluso hubo quienes usaron la imagen para simbolizar situaciones de trabajo. Por ejemplo, cuando llega el momento de entregar un texto escrito y la página sigue totalmente en blanco.

"Cuando te preguntan dónde está el texto".

когда спросили где текст pic.twitter.com/kM3HGGsLNm — dk (@ksnchk) November 29, 2020

