'La Montaña' de 'Juego de tronos' anuncia su combate debut sobre el cuadrilátero

El actor y deportista islandés Hafthor Bjornsson, conocido por encarnar el papel de 'La Montaña' en la serie televisiva 'Juego de tronos' anunció este martes su debut en el boxeo profesional en un combate de exhibición que tendrá lugar en Reikiavik el próximo 16 de enero y será transmitido de forma gratuita.

Su rival será el británico Steven Ward, de 30 años, quien comenzó su carrera en noviembre de 2016 y lleva un récord de 13 victorias, cuatro de ellas por nocaut, y una derrota. Mide 1,88 metros y compite en las categorías de peso semipesado (hasta 81 kilos) y peso crucero (hasta 91 kilos).

'La Montaña', con sus 2,06 metros, evidentemente también superará a su contrincante sobre la balanza, a pesar de haber bajado de 205 a al menos 170 kilos en los últimos meses.

"Subir a un cuadrilátero con un boxeador profesional no solo mostrará lo que he aprendido sino que también me dará la oportunidad de descubrir en qué debo trabajar en los próximos meses", escribió Bjornsson en un mensaje publicado en Instagram.

