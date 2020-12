Pareja se queda sin 1,4 millones de dólares, después de que la novia cambiara la combinación del Euromillones

No se puede perder algo que nunca has tenido, pero justamente esto le pasó a una pareja británica, que hubiera ganado casi un millón de libras esterlinas (1,4 millones de dólares) en el Euromillones, si la novia no hubiera cambiado la combinación que jugaban siempre.

Jacob Simon, de 32 años, y su pareja, llevaban un año apostando las mismas cifras: 14, 20, 27, 34, 38 y las estrellas 2 y 11, pero nunca tuvieron suerte, informa The Sun. Esta semana, su novia Chantelle decidió cambiar la combinación sin decirle nada a Jacob, lo que resultó ser, seguramente, una de las peores ideas de su vida.

Y es que la combinación ganadora del último sorteo estuvo compuesta por los números 14, 20, 27, 34, 38 y estrellas 1 y 11, lo que hubiera supuesto para la pareja un premio de 7 cifras. Jacob no podía creerlo, cuando se enteró de lo que había pasado y del premio que habían perdido.

"Me siento enfermo. Cuanto más lo pienso, menos me lo puedo creer", dijo el hombre, decepcionado, al periódico The Sun. "Estoy contento que no fueran varios millones, esto hubiera sido absolutamente chocante".