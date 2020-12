Una mujer infiel se esconde en el techo de una habitación de motel por miedo a su esposo y a la cárcel

En la ciudad de Mandaue (Filipinas) una mujer infiel se escondió de su esposo y de la Policía en el techo de una habitación de motel, de donde se negó a bajar durante 30 minutos, informaron medios locales la semana pasada.

El marido, quien por su trabajo de marinero pasa largas temporadas fuera de casa, sospechaba de su esposa después de que esta se negara a tener relaciones sexuales con él y de que en 2017 su hija la descubriera con una amante. El pasado 30 de noviembre siguió el taxi de su mujer, quien supuestamente iba a trabajar. El coche, sin embargo, se detuvo para recoger a un joven desconocido y se dirigió hasta un motel.

Ante esta situación, el marido llamó a un amigo, quien a su vez decidió llamar a la Policía.

Los empleados del motel no dejaron entrar al esposo, quien se quedó fuera esperando, pero no pudieron impedir la entrada de los agentes. Cuando los oficiales por fin pudieron inspeccionar la habitación, no vieron a nadie en su interior.

Misis, umakyat sa kisame ng motel para magtago matapos matunugan ni mister https://t.co/Os99x4lhxEpic.twitter.com/14FFnMoEX9 — MSN Philippines (@msnph) December 6, 2020

Sin embargo, en ese momento, una parte del techo cayó junto a unos zapatos y los agentes vieron a los pies colgando de la mujer, descubriendo así su escondite.

Pese a los requerimientos de los oficiales, la fémina se negó a bajar, hasta que uno de los policías subió hasta el techo y la convenció para que depusiera su actitud después de media hora de negociaciones. Su acompañante, quien pudo escapar antes de la aparición de la policía, fue capturado más tarde. El marido planea denunciar a los amantes, que fueron escoltados hasta una estación de policía e interrogados.

En Filipinas el adulterio está tipificado como delito en el Código Penal con penas de hasta 6 años de cárcel.