¿'Anochecer', 'iPhone' o 'Fortnite'?: Pon a prueba tu cerebro con esta ilusión auditiva viral (VIDEO)

Una ilusión auditiva en la que pueden distinguirse hasta siete palabras a la vez se ha vuelto viral en las redes sociales, dejando perplejos a los internautas de una forma similar a como ya ocurrió hace dos años con el clip de audio 'Yanny o Laurel'.

Esta vez el rompecabezas es aún más complejo, pues ahora son siete las palabras y frases que compiten por la atención de los oyentes: 'eye for an eye' (ojo por ojo), 'Fortnite', 'four nine' (cuatro nueve), 'nine four' (nueve cuatro), 'iPhone', 'nice one' (uno bueno) y 'nightfall' (anochecer). Todas las variantes aparecen escritas en el video.

En los comentarios que dejan los usuarios bajo el clip, publicado por la marca de belleza australiana Tribe Skincare, muchos se sorprendieron al constatar que, en realidad, podían escuchar cada una de las siete palabras sin que cambiara el sonido. Sin embargo, también hay quienes admiten que solo pueden escuchar una o dos de las opciones. Otros aseguran que durante un rato distinguían una palabra y luego comenzaron a escuchar otra.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!